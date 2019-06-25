Минсоцполитики Нижегородской области купит 14 квартир для детей-сирот

СЕГОДНЯ 15:53 2019-06-25T15:53:28+03:00

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Министерство социальной политики Нижегородской области объявит аукцион на приобретение 14 квартир на территории приволжской столицы для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом сообщает пресс-служба облправительства.

Так, начальная (максимальная) цена одного контракта составит 1,9 миллиона рублей. Конкурс будет запущен в июле.

Основные требования к дому: это должен быть многоквартирный жилой дом, в котором три или более этажей, построенный не ранее 1960 года и расположенный в жилой зоне в соответствии с функциональным зонированием территории. Квартиры должны отвечать требованиям, предъявляемым к благоустроенным жилым помещениям. Площадь не должна быть меньше 30 квадратных метров. В квартире также должны быть: прихожая, комната, оборудованные кухня/кухня-ниша и санузел. Отделка обязательна.

ИСТОЧНИК KP.RU