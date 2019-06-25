2019-06-25T13:49:42+03:00
Спорт

Нижегородцы завоевали три золота, серебро и бронзу на Всероссийских соревнованиях по гребному спорту

Соревнования проходили в Казани
Валерия ГРОМОВА
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С 20 по 24 июня 2019 года в Казани проводились Всероссийские соревнования среди юношей и девушек до 19 лет по гребному спорту. Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, наши спортсмены завоевали на них пять медалей.

Все они воспитанники Нижегородской спортивной школы олимпийского резерва. Так, Маргарита Матвиенко и Элина Голубева в составе сборной команды городов получили золото и серебро в классах 4+ЖЮА и 8+ЖЮА. Анастасия Баженова в составе сборной команды городов в классе 8+ЖЮА завоевала золото, а Виктор Ковалев в составе сборной команды городов в классе 4хМЮА – золото. Еще один нижегородец - Антон Климов - привёз бронзу в классе 1хМЮА.

Всего в состязаниях участвовали более 173 человек из 11 регионов России.

Ранее мы сообщали, что спортсмены из Нижегородской области завоевали восемь медалей на Вторых Европейских играх, которые стартовали в столице Беларуси 21 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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