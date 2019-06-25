14 улиц Нижнего Новгорода будут отремонтированы до конца июня

СЕГОДНЯ 10:04 2019-06-25T10:04:05+03:00

В основном работы будут проводиться ночью, чтобы не создавать пробки на дорогах

Изменить размер текста: A A

С 25 по 30 июня 2019 года в Нижнем Новгороде будет производиться ремонт 14 улиц по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом со ссылкой на департамент дорожного хозяйства сообщает пресс-служба горадминистрации.

Речь идет о следующих участках:

- улица Лескова (от улицы Юлиуса Фучика до Коломенской, в том числе разворотное кольцо)

- улица Дьяконова (от железнодорожного переезда до проспекта Бусыгина)

- улица Старых производственников (от проспекта Молодежный до Южного шоссе)

- улица Ермоловой (от улицы Магистральная до улицы Детской)

- улица Пермякова (от проспекта Бусыгина до ВОС «Волга – ВОС»)

- улица Бекетова

- улица Гороховецкая (от улицы Архангельской до Автодорожного проезда)

- улица Украинская ( от Комсомольского шоссе до переулка Балаклавского)

- улица Электровозная (от улицы Ухтомского до улицы Кузбасской)

- Сормовское шоссе (от Московского шоссе до улицы 50-летия Победы)

- улица Чаадаева

- улица Чаадаева (от ж/д переезда до базы N 8)

- улица Деловая (от улицы Родионова до улицы Овражной с разворотной площадкой)

- набережная Гребного канала (от Казанского съезда до Лысогорского съезда (с площадкой перед школой академической гребли и разворотной площадкой).

В основном работы будут проводиться ночью, чтобы не создавать пробки на дорогах. В связи с этим департамент дорожного хозяйства просит местных жителей не оставлять автомобили на проезжей части.

ИСТОЧНИК KP.RU