14 улиц Нижнего Новгорода будут отремонтированы до конца июня
С 25 по 30 июня 2019 года в Нижнем Новгороде будет производиться ремонт 14 улиц по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом со ссылкой на департамент дорожного хозяйства сообщает пресс-служба горадминистрации.
Речь идет о следующих участках:
- улица Лескова (от улицы Юлиуса Фучика до Коломенской, в том числе разворотное кольцо)
- улица Дьяконова (от железнодорожного переезда до проспекта Бусыгина)
- улица Старых производственников (от проспекта Молодежный до Южного шоссе)
- улица Ермоловой (от улицы Магистральная до улицы Детской)
- улица Пермякова (от проспекта Бусыгина до ВОС «Волга – ВОС»)
- улица Бекетова
- улица Гороховецкая (от улицы Архангельской до Автодорожного проезда)
- улица Украинская ( от Комсомольского шоссе до переулка Балаклавского)
- улица Электровозная (от улицы Ухтомского до улицы Кузбасской)
- Сормовское шоссе (от Московского шоссе до улицы 50-летия Победы)
- улица Чаадаева
- улица Чаадаева (от ж/д переезда до базы N 8)
- улица Деловая (от улицы Родионова до улицы Овражной с разворотной площадкой)
- набережная Гребного канала (от Казанского съезда до Лысогорского съезда (с площадкой перед школой академической гребли и разворотной площадкой).
В основном работы будут проводиться ночью, чтобы не создавать пробки на дорогах. В связи с этим департамент дорожного хозяйства просит местных жителей не оставлять автомобили на проезжей части.
ИСТОЧНИК KP.RU