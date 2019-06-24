Пенсионер из Сарова зарезал своего сына во время драки

СЕГОДНЯ 13:35 2019-06-24T13:35:08+03:00

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Распитие спиртных напитков привело к трагедии в Сарове. В минувшие выходные 69-летний местный житель зарезал собственного сына во время драки.

Как сообщается на сайте следственного управления следственного комитета по Нижегородской области, инцидент произошел 22 июня в селе Суморьево. Отец и сын поссорились, в результате чего и началась драка. Пенсионер схватил нож и ударил им сына в область живота. Ранение проникло в брюшную полость.

На место происшествия прибыли медики и госпитализировали пострадавшего в больницу, однако он скончался от массивного внутреннего кровотечения.

Его отец задержан. В ближайшее время пенсионеру будет предъявлено обвинение и решен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Расследование уголовного дела по статье «Убийство» уголовного кодекса России продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU