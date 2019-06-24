2019-06-24T12:06:27+03:00
Происшествия

Три улья с пчелами и дымарь украли у жителя Вадского района

Общая сумма ущерба составила около 6,5 тысяч рублей
Василий КРОТОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Несудимый житель Вадского района с безупречной репутацией и несовершеннолетним ребенком этой весной впервые решился на кражу. Причем привлекли его не деньги и даже не машины, а…ульи с пчелами.

- 17 июня в правоохранительные органы обратился житель села Гари Вадского района. Он рассказал, что этой весной с территории его дачного домика были похищены три улья с пчелами, 11 металлических подставок под ульи и дымарь, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Общая сумма ущерба составила около 6,5 тысяч рублей. По подозрению в совершении этого преступления был задержан житель той же деревни. Мужчина ранее не судим, на иждивении у него находится один несовершеннолетний ребенок.

Как выяснилось в ходе расследования, около полуночи 7 мая задержанный мужчина проник на территорию дачного домика, сбил навесной замок и вытащил оттуда алюминиевую лестницу, две алюминиевые трубы, дымарь, 10 металлических подставок под ульи и три улья с пчелами. Заглянув в расположенный поблизости сарай, он вытащил оттуда еще 10 магазинов к ульям с рамками.

В настоящее время все похищенное уже изъято и передано на хранение настоящему хозяину. Что касается горе-воришки, то он уже написал явку с повинной. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Сам задержанный отпущен под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Нижегородцы смогут наблюдать за капремонтом исторического здания на Пискунова в режиме online
В ожидании 10 миллионов нижегородка перевела мошенникам 469 тысяч рублей
Знакомый в потасовке до смерти забил жителя Пильнинского района
Пенсионерка перевела телефонным мошенникам 822 тысячи рублей
Правительство Нижегородской области сэкономило на торгах более 215 миллионов рублей
Здание кинотеатра «Россия» на проспекте Ленина выставили на продажу за 300 миллионов рублей
Пенсионер из Сарова зарезал своего сына во время драки
Мужчина выманил у бабушки 15 тысяч рублей на привоз пятерых детей из Донбасса
Нижегородские спортсмены завоевали восемь медалей на II Европейских играх в Минске
Пенсионерка погибла под колесами маршрутки в Павлове
Экосубботник прошел на Волжской набережной в Нижнем Новгороде
«Шел с озера и пропал»: 67-летнего Михаила Бармина разыскивают в Балахне
24-летний нижегородец похитил из ресторана 4 ящика помидоров на их же тележке
Международное ретро-ралли «Пекин-Париж» прибудет в Нижний Новгород 24 июня