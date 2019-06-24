Три улья с пчелами и дымарь украли у жителя Вадского района

СЕГОДНЯ 12:06 2019-06-24T12:06:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Несудимый житель Вадского района с безупречной репутацией и несовершеннолетним ребенком этой весной впервые решился на кражу. Причем привлекли его не деньги и даже не машины, а…ульи с пчелами.

- 17 июня в правоохранительные органы обратился житель села Гари Вадского района. Он рассказал, что этой весной с территории его дачного домика были похищены три улья с пчелами, 11 металлических подставок под ульи и дымарь, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Общая сумма ущерба составила около 6,5 тысяч рублей. По подозрению в совершении этого преступления был задержан житель той же деревни. Мужчина ранее не судим, на иждивении у него находится один несовершеннолетний ребенок.

Как выяснилось в ходе расследования, около полуночи 7 мая задержанный мужчина проник на территорию дачного домика, сбил навесной замок и вытащил оттуда алюминиевую лестницу, две алюминиевые трубы, дымарь, 10 металлических подставок под ульи и три улья с пчелами. Заглянув в расположенный поблизости сарай, он вытащил оттуда еще 10 магазинов к ульям с рамками.

В настоящее время все похищенное уже изъято и передано на хранение настоящему хозяину. Что касается горе-воришки, то он уже написал явку с повинной. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Сам задержанный отпущен под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU