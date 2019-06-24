«Шел с озера и пропал»: 67-летнего Михаила Бармина разыскивают в Балахне
22 июня 2019 года в Балахнинском районе Нижегородской области пропал 67-летний Михаил Андреевич Бармин. Ориентировки с его фотографией и приметами разместил в социальных сетях поисково-спасательный отряд «Волонтер».
Сообщается, что мужчина шел с Теплого озера домой, повернул в садовые участки и пропал. С тех пор о его местонахождении ничего неизвестно.
Приметы Михаила: телосложение среднее, рост 172 сантиметра, волосы седые, глаза голубые.
В день исчезновения он был одет в белую майку, синие трусы и черные сланцы.
Особые приметы: шрам на животе.
Кроме того, мужчина нуждается в медицинской помощи.
Нижегородцы! Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении данного мужчины, пожалуйста, сообщите ее на горячую линию поисково-спасательного отряда «Волонтер»: 8(831)291-51-51 или сразу в полицию: 102.
ИСТОЧНИК KP.RU