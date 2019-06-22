Главный тренер ФК НН Дмитрий Черышев встретится с нижегородцами

СЕГОДНЯ 17:34 2019-06-22T17:34:46+03:00

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Многие поклонники футбола мечтают лично пообщаться с главным тренером ФК «Нижний Новгород» НН Дмитрием Черышевым. Совсем скоро им представится такая возможность. Встреча состоится в рамках федеральной акции «Твой ход!» на новой спортивно-развлекательной площадке «Спорт-порт». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Всероссийская акция «Твой ход!» проходит с 18 по 30 июня в честь празднования школьных выпускных. За это время в разных городах России пройдет более 50 мотивационных встреч. О своем жизненном пути расскажут известные спортсмены, журналисты, блогеры, предприниматели, ученые и финалисты конкурса «Лидеры России».

Встреча с Дмирием Черышевыморганизована министерством образования, науки и молодежной политики Нижегородской области. Мероприятие состоится 24 июня в 17.00 на стадионе «Нижний Новгород» на улице Бетанкура, дом №1а.

ИСТОЧНИК KP.RU