2019-06-22T17:34:46+03:00
Общество

Главный тренер ФК НН Дмитрий Черышев встретится с нижегородцами

Встреча состоится в рамках федеральной акции «Твой ход!», приуроченной к празднованию школьных выпускных
Юлия ДАНЧЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

Многие поклонники футбола мечтают лично пообщаться с главным тренером ФК «Нижний Новгород» НН Дмитрием Черышевым. Совсем скоро им представится такая возможность. Встреча состоится в рамках федеральной акции «Твой ход!» на новой спортивно-развлекательной площадке «Спорт-порт». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Всероссийская акция «Твой ход!» проходит с 18 по 30 июня в честь празднования школьных выпускных. За это время в разных городах России пройдет более 50 мотивационных встреч. О своем жизненном пути расскажут известные спортсмены, журналисты, блогеры, предприниматели, ученые и финалисты конкурса «Лидеры России».

Встреча с Дмирием Черышевыморганизована министерством образования, науки и молодежной политики Нижегородской области. Мероприятие состоится 24 июня в 17.00 на стадионе «Нижний Новгород» на улице Бетанкура, дом №1а.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Первый всероссийский гребно-парусный фестиваль «ЯлФест» пройдет на Горьковском море
Главное управление ЗАГС Нижегородской области проведет «горячую» интернет-линию
В ближайшие часы в Нижегородской области ожидается гроза
Сезонные овощи, яйца и свинина подешевели в Нижегородской области
Пожар произошел на полигоне КТО в Нижегородской области
Игорь Носов: «Уже в этом году в Нижегородской области начнется внедрение партисипаторного бюджета, и жители напрямую смогут влиять на распределение финансов»
Глеб Никитин предложил провести инвентаризацию объектов накопленного экологического вреда
160 домов Нижегородской области могут быть газифицированы
Нижегородские благотворители и добровольцы получили награды «Нижегородский Феникс»
В Нижнем Новгороде стартовал конкурс фотографий «Жизнь Нижнего Новгорода»
Дорогу на улице Никиты Рыбакова в Нижнем Новгороде ремонтируют после обращений жителей