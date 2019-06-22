Игорь Носов: «Уже в этом году в Нижегородской области начнется внедрение партисипаторного бюджета, и жители напрямую смогут влиять на распределение финансов»

СЕГОДНЯ 13:27 2019-06-22T13:27:19+03:00

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Заместитель губернатора Нижегородской области Игорь Носов выступил с докладом об инновационном опыте региона по внедрению цифровых технологий бюджетирования на всероссийском форуме IT-Диалог в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Игорь Носов рассказал, что с 2019 года в Нижегородской области применяется цифровая платформа «Модельный бюджет».

- Благодаря цифровой платформе, внедренной в 380 муниципалитетах во всех районах области, более точно рассчитаны потребности МСУ, растет объективность расходов, - отметил Игорь Носов.

Кроме того, в этом году планируется начать внедрение принципов партисипаторного бюджетирования. А в сентябре планируется запустить технологию на BlockChain платформе, с помощью которой нижегородцы смогут предлагать свои идеи и голосовать за наиболее понравившиеся предложения, распределяя один миллиард рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU