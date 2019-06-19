2019-06-19T10:10:34+03:00
Общество

Благоустройство дворов началось в Ленинском районе Нижнего Новгорода

Площадь ремонта дорожных проездов составит почти 9 000 м2
Валерия ГРОМОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Ленинском районе Нижнего Новгорода начались работы по благоустройству дворовых территорий, вошедших в программу «Формирование комфортной городской среды».

Как сообщает пресс-служба городской администрации, в этом году будут отремонтированы дворы на улицах Космонавта Комарова, д.11, 13, 13а, 15, 17а, Героя Чугунова, д.1а, 3, 3а, 5, 5а, 7, 7а, 11, 11а, 13, 13а, 15, а также проспекте Ленина, д.48, 48а, 48б, 50, 52, 52а.

Площадь ремонта дорог составит почти 6,5 тысяч квадратных метров на территории домоуправляющей компании и 2,5 тысячи – на территории муниципалитета. Кроме того, будут сделаны около двух тысяч квадратных метров тротуаров и порядка 5,5 тысяч квадратных метров парковочных карманов.

На сегодняшний день ведутся подготовительные работы по устройству подстилающих слоев и бортового камня. Кроме того, будут выполнены работы по установке ограждений газонов, ремонту входных групп подъездов и фасадов. Также установят 140 новых лавочек и 140 урн.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Нижний Новгород вошел в топ-5 городов России для летних пеших прогулок
Три человека обгорели на пожаре в Нижегородской области
Два автомобиля столкнулись на улице Коминтерна: есть пострадавшие
Авиакомпания Ellinair запустила вылеты из Нижнего Новгорода в Салоники
16 проектов познакомят нижегородцев с уникальной историей Сормовского района
Усадьбу Е. В. Веселовской планируется привести в порядок к 800-летию Нижнего Новгорода
Скверу на Театральной площади могут присвоить имя Евгения Евстигнеева
Джо Линн Тернер выступит на семейном мотофестивале в Нижнем Новгороде
«Зеленую волну» из 12 светофоров введут на проспекте Гагарина
Нижегородская область попала в десятку регионов по объемам суточной продажи молока
МЧС предупреждает о грозах и ливнях в ближайшие 1-3 часа 18 июня
Нижегородскин фермеры получат господдержку в рамках нацпроекта в 2019 году
Глеб Никитин: «Регион планирует активно участвовать в разработке новой программы поддержки моногородов»
Нижегородец, застреливший посетителя кафе из охотничьего ружья, предстал перед судом
Владимир Панов встретится с жителями Канавинского района 26 июня
Шестилетняя девочка сломала руку на надувном батуте в Дальнем Константинове
83-летняя женщина погибла на пожаре в Бутурлинском районе 17 июня
10 улиц Нижнего Новгорода будут отремонтированы за ближайшую неделю
Глеб Никитин: «Нижегородская молодежь в очередной раз показала свои лидерские качества и творческий потенциал»
Всероссийские соревнования по регби пройдут в Нижнем Новгороде
16-летняя Даша Кузнецова пропала в Ваде больше недели назад
Восемь дворов будут благоустроены на Тихорецкой улице в 2019 году
Глеб Никитин проверил благоустройство парка «Лебединый рай» в Выксе
В Нижегородской области завершилась посевная кампания
Пропавшая в Нижнем Новгороде 68-летняя Нина Мустафина найдена живой