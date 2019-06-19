Благоустройство дворов началось в Ленинском районе Нижнего Новгорода

СЕГОДНЯ 10:10 2019-06-19T10:10:34+03:00

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В Ленинском районе Нижнего Новгорода начались работы по благоустройству дворовых территорий, вошедших в программу «Формирование комфортной городской среды».

Как сообщает пресс-служба городской администрации, в этом году будут отремонтированы дворы на улицах Космонавта Комарова, д.11, 13, 13а, 15, 17а, Героя Чугунова, д.1а, 3, 3а, 5, 5а, 7, 7а, 11, 11а, 13, 13а, 15, а также проспекте Ленина, д.48, 48а, 48б, 50, 52, 52а.

Площадь ремонта дорог составит почти 6,5 тысяч квадратных метров на территории домоуправляющей компании и 2,5 тысячи – на территории муниципалитета. Кроме того, будут сделаны около двух тысяч квадратных метров тротуаров и порядка 5,5 тысяч квадратных метров парковочных карманов.

На сегодняшний день ведутся подготовительные работы по устройству подстилающих слоев и бортового камня. Кроме того, будут выполнены работы по установке ограждений газонов, ремонту входных групп подъездов и фасадов. Также установят 140 новых лавочек и 140 урн.

ИСТОЧНИК KP.RU