2019-06-19T09:35:29+03:00
Общество

16 проектов познакомят нижегородцев с уникальной историей Сормовского района

Об этом заявил мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов
Валерия ГРОМОВА
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16 проектов в рамках «Культурного района» познакомят жителей Нижнего Новгорода с уникальной историей Сормова. Об этом заявил мэр приволжской столицы Владимир Панов в ходе посещения однодневной выставки-концерта, передает пресс-служба горадминистрации.

- Задача «Культурного района» - показать, что каждый район имеет свою настолько яркую индивидуальность, свою харизму и историю, о которых нужно рассказывать самыми неординарными способами, - отметил градоначальник.

Так, работники завода «Красное Сормово» послушали отрывки из оперы Тихона Хренникова «Мать» в исполнении солистов Нижегородского театра оперы и билета имени Пушкина. На мероприятии были представлены подлинники эскизов к спектаклю нижегородского театрального художника Анатолия Мазанова.

Шестнадцатью проектами, которые стали победителями грантового конкурса, стали: «Игроград на Юбилейном», «Кукольный театр для детей и взрослых», «Марафон Сормовских экскурсий», «Почитать на “Пятачке”», «#sormovo:_Тайный_код», «Сад имени», «Детям Советского района о Сормовском районе и его героях», «Стальной пунктир», «Наш двор», «Премьерная сессия в рамках “Биеннале театрального искусства”», «Кино без барьеров», «Мультипликационный фильм ”Сормово”», «Городской рыболовный фестиваль “Клевый Нижний”», «Сормовский Монмартр», «Городецкий марафон» и «”Мир” нашего детства».

ИСТОЧНИК KP.RU

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