Нижегородскин фермеры получат господдержку в рамках нацпроекта в 2019 году

СЕГОДНЯ 14:52 2019-06-18T14:52:02+03:00

Субсидии на развитие фермерских хозяйств будут предоставляться на конкурсной основе

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Нижегородские фермеры получат поддержку в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в 2019 году. Об этом сообщил глава регионального минсельхоза Николай Денисов.

Так, фермерские хозяйства получат гранты на развитие, а потребительские кооперативы - субсидии на возмещение части затрат на проданную продукцию, покупку животных и спецтехники. Причем поддержка будет предоставляться победителям конкурсных отборов, которые планируется провести в конце июля - начале августа.

- Всего на развитие малых форм хозяйствования в 2019 году будет направлено более 270 миллионов рублей, что в 2,5 раза больше чем в 2018 году, - уточнил Денисов.

К примеру, полученная от государства поддержка в размере 5 млн рублей помогла ардатовскому фермеру построить животноводческий двор почти на 100 голов крупного рогатого скота.

- С появлением нового двора работы у нас прибавилось, и новые рабочие места появились, так что ждем молодежь к себе на работу, - рассказал глава фермерского хозяйства Сергей Ваганов.

Сообщалось, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин решил увеличить господдержку животноводства на 33% из регионального бюджета в 2019 году.

ИСТОЧНИК KP.RU