В Сормове начались работы по асфальтировке дворовых территорий

СЕГОДНЯ 13:31 2019-06-13T13:31:27+03:00

За две недели рабочие выполнили фрезерование старого асфальтового покрытия проездов и тротуаров, установили бортовой камень

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Глава Сормовского района Нижнего Новгорода Дмитрий Сивохин проверил, как ведутся работы по благоустройству дворовых территорий. Как сообщает пресс-служба горадминистрации, в 2019 году планируется капитально отремонтировать дворы на улице Василия Иванова, у домов № 14/1-14/7.

За две недели рабочие выполнили фрезерование старого асфальтового покрытия проездов и тротуаров, установили бортовой камень. Сейчас ведется подготовка к асфальтировке: расширены проезды под парковочные карманы, начат ремонт входных групп подъездов. Основные работы начнутся уже 13 июня.

- Готовность выполненных работ, на данный момент, я оцениваю на 30 %. Я поручил управляющей компании в кратчайшие сроки демонтировать автомобильные покрышки, которые вкопаны по границе газона у корпуса № 6 по улице Василия Иванова. От этих колес уже давно пора избавляться, теперь препятствовать заезду автомобилей будет бортовой камень, - заявил Сивохин.

Как сообщили в администрации Сормовского района, площадь ремонта дорожного покрытия составит почти 5 000 квадратных метров проездов, около 4 000 квадратных метров тротуаров и порядка 3 000 квадратных метров парковок. Кроме того, появятся новые газоны, лавочки и урны.

ИСТОЧНИК KP.RU