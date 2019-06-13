2019-06-13T11:07:41+03:00
Происшествия

Тело мужчины выловили из Силикатного озера в Нижнем Новгороде

ЧП произошло 12 июня
Валерия ГРОМОВА
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В среду, 12 июня 2019 года, в Нижнего Новгорода в озере утонул мужчина. Как сообщается на сайте ГУ МЧС по региону, тело было извлечено силами водолазной группы аварийно-спасательного отряда.

Трагедия случилась на Силикатном озере в Сормовском районе. Обстоятельства и причины происшествия на данный момент уточняются.

Ранее «Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» сообщала, что 15-летний подросток утонул, купаясь в Верхнем пруду городского пляжа в Выксе. СУ СК РФ по Нижегородской уже проводит по данному факту доследственную проверку. Тело мальчика смогли найти лишь на следующий день. Как установили следователи, погибший подросток вместе с другом находились на водоеме без сопровождения взрослых. В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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