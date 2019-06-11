2019-06-11T15:05:08+03:00
Общество

Новую спортивную площадку установят на улице Сурикова к 1 сентября

На территории площадью 700 квадратных метров появится зона для прогулок и отдыха
Валерия ГРОМОВА
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В Приокском районе Нижнего Новгорода прошло выездное совещание по вопросам строительства новой спортивно-развлекательной площадки на улице Сурикова. Как сообщает пресс-служба администрации города, работы будут проводиться в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

В совещании приняли участие первый заместитель главы администрации Приокского района Вадим Харченко, начальник отдела благоустройства Елена Крылова, проектировщик компании «Юнилэнд», подрядчик – представитель «НижегородДорСтрой» и местные жители. Планируется, что на территории площадью 700 квадратных метров появится зона для прогулок и отдыха. Там установят уличные тренажеры, а также площадки для кроссфита и воркаута.

На встрече представили проект будущей площадки. Планируется, что она будет открыта ко Дню знаний.

Напомним, по словам мэра Владимира Панова в 2019 году на благоустройство территорий Нижнего Новгорода по программе ФКГС выделено на треть больше средств, чем в 2018 году. Работы будут идти на 15 общественных пространствах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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