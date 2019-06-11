25 тысяч человек посетили фестиваль «Ботаника» в Нижнем Новгороде

СЕГОДНЯ 09:38 2019-06-11T09:38:51+03:00

За два дня там прошли более 150 лекций и мастер-классов

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25 тысяч человек побывали в Александровском саду на фестивале «Ботаника». По словам губернатора Глеба Никитина, на новой площадке выступили 13 артистов и прошли более 150 лекций и мастер-классов.

Фестиваль проходил 8 и 9 июня. Глеб Никитин подчеркнул, что такая посещаемость – показатель высокого интереса нижегородцев к вопросам бережного отношения к окружающей среде.

- Значит, что эти люди сами ответственно относятся к родной природе, а также могут передать другим свои знания и мотивацию, - цитирует главу региона пресс-служба облправительства.

Напомним, фестиваль был посвящен теме бережного отношения к городскому пространству и природе, этичному потреблению и здоровому питанию, а также раздельному сбору мусора и городской экологии. В этом году мероприятие стало частью программы «Нижний 800» в рамках подготовки к празднованию юбилея приволжской столицы.

В лектории «Ботаники» выступили известные экоактивисты Роман Саблин, Юлия Сабурова (Greenpeace), Кира Камалова, Мария Чернышева, Анастасия Плужникова и другие. Развлекательная программа включала в себя различные выставки, ярмарку, фотозоны, мастер-классы, а также выступления известных артистов: «Алоэ Вера», The Soul Surfers и Magicool и многих других.

ИСТОЧНИК KP.RU