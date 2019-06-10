2019-06-10T14:47:29+03:00
Общество

Сотрудники нижегороского ГИБДД уничтожили почти 118 тысяч фотографий с нарушениями

Три должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности
Валерия ГРОМОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Прокуратура Сормовского района Нижнего Новгорода обнаружила нарушения закона в работе ЦАФАП ОДД ГИБДД Главного управления Министерства внутренних дел России по региону.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, в период с 1 по 28 февраля 2019 года должностные лица уничтожили 117 919 фотографий, на которых зафиксированы нарушения. Это 46% от общего количества поступивших материалов.

- Поскольку оборудование имеет возможность практически со стопроцентной вероятностью определять государственные регистрационные знаки транспортных средств, собственники которых превысили установленный скоростной режим движения, деятельность должностных лиц ЦАФАП ОДД ГИБДД по уничтожению забракованных фотоматериалов неправомерна, - объяснили в прокуратуре.

По результатам проверки прокурор Сормова внес представление об устранении нарушений законодательства. И в итоге три должностных лица были привлечены к дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Территория Светлоярского парка увеличится более чем на 5,5 тысяч квадратных метров
Пропавшая в Нижнем Новгороде 33-летняя Татьяна Шиповникова найдена живой
Нижегородка выиграла грант на форуме «Таврида 5.0»
Очередные кадровые изменения произошли в администрации Дзержинска
15-летний подросток утонул в пруду на городском пляже в Выксе
В центре Нижнего Новгорода перекроют движение транспорта в связи с празднованием Дня России
МЧС: На Нижегородскую область надвигается гроза
Аналоговое эфирное вещание федеральных каналов окончательно прекращено в Нижегородской области
35-летний мужчина попал в больницу после пожара в магазине на Автозаводе
Главу сельсовета в Дальнеконстантиновском районе осудили за превышение полномочий
Глеб Никитин: «Фестиваль «Opus 52» посетили 20 тысяч человек»
Глеб Никитин наградил победителей этапа Кубка мира по выездке
Игрока ФК «Нижний Новгород» вызвали в юношескую сборную России
Замгубернатора Сергей Морозов проведет личный прием граждан
Сотрудники госохотнадзора спасли дикую косулю в селе Починки
Жители Нижнего Новгорода смогут следить за капремонтом в режиме онлайн