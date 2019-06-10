Сотрудники нижегороского ГИБДД уничтожили почти 118 тысяч фотографий с нарушениями

СЕГОДНЯ 14:47 2019-06-10T14:47:29+03:00

Три должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности

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Прокуратура Сормовского района Нижнего Новгорода обнаружила нарушения закона в работе ЦАФАП ОДД ГИБДД Главного управления Министерства внутренних дел России по региону.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, в период с 1 по 28 февраля 2019 года должностные лица уничтожили 117 919 фотографий, на которых зафиксированы нарушения. Это 46% от общего количества поступивших материалов.

- Поскольку оборудование имеет возможность практически со стопроцентной вероятностью определять государственные регистрационные знаки транспортных средств, собственники которых превысили установленный скоростной режим движения, деятельность должностных лиц ЦАФАП ОДД ГИБДД по уничтожению забракованных фотоматериалов неправомерна, - объяснили в прокуратуре.

По результатам проверки прокурор Сормова внес представление об устранении нарушений законодательства. И в итоге три должностных лица были привлечены к дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU