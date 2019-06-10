Аналоговое эфирное вещание федеральных каналов окончательно прекращено в Нижегородской области

СЕГОДНЯ 12:10 2019-06-10T12:10:25+03:00

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Сегодня, 10 июня 2019 года, в девять часов утра в Нижегородской области было окончательно прекращено аналоговое вещание федеральных каналов. Рекламный ролик о переходе на цифровое эфирное телевидение прекращен, сообщает пресс-служба областного правительства.

Нижегородская область вместе с 35 другими регионами вошла в третий этап отключения аналогового сигнала. Теперь федеральные каналы можно смотреть только в цифровом формате. Они доступны без абонентской платы в составе первого и второго мультиплексов цифрового эфирного телевидения.

Напомним, в «аналоге» после 3 июня в Нижегородской области продолжили работу только региональные (ННТВ и «Волга»), муниципальные и некоторые федеральные каналы, не входящие в первый и второй мультиплекс цифрового эфирного телевидения (Че, Ю, ТНТ4 и пр.). Также по решению вещателей в Нижнем Новгороде сохранилось аналоговое вещание каналов ТНТ, ТВ-3, «Домашний» и РЕН ТВ, а также каналов ТНТ и РЕН ТВ в Арзамасе, доступных и в цифровом эфире.

Получить подробную информацию о переходе на ЦЭТВ можно на сайте СМОТРИЦИФРУ.РФ и на федеральной горячей линии 8 800 220-20-02. Оставить заявку на вызов волонтера для подключения цифрой приставки, а также проконсультироваться по вопросам компенсаций для малообеспеченных граждан за приобретение цифрового приемного оборудования можно по телефону региональной горячей линии 8 (831) 422-14-21.

ИСТОЧНИК KP.RU