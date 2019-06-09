Замгубернатора Сергей Морозов проведет личный прием граждан

СЕГОДНЯ 15:43 2019-06-09T16:36:42+03:00

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Заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов проведет личный прием граждан 3 июля, сообщает пресс-служба облправительства.

Напомним, что чиновник координирует вопросы, связанные с господдержкой обманутых дольщиков, обеспечением переселения граждан из аварийного фонда, организацией регулярных перевозок пассажиров по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории региона, реализацией госполитики в сфере охраны и сохранения объектов культурного наследия, а также многие другие вопросы.

Попасть на прием могут жители Нижегородской области, иные граждане РФ, иностранцы и лица без гражданства, законно пребывающие на территории региона, если их вопрос не был решен на местном уровне и требует личное участие замгубернатора.

Записаться на прием можно до 26 июня по адресу: Нижний Новгород, ул. Костина, 2, кабинет № 22. С собой захватить паспорт. Режим работы приемной: понедельник - четверг с 9.00 до 18.00, пятница и предпраздничные дни - с 9.00 до 17.00. Справки по телефонам 439-04-98, 430-96-39.

ИСТОЧНИК KP.RU