2019-06-09T13:54:25+03:00
Общество

Жители Нижнего Новгорода смогут следить за капремонтом в режиме онлайн

Пока камеры видеонаблюдения установлено только на шести домах Автозаводского района
Анастасия НАЗАРОВА
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Следить за ходом капитального ремонта в Нижнем Новгороде можно в режиме онлайн. Подрядчиков обязали устанавливать на объектах камеры видеонаблюдения, сообщает областной Фонд капремонта.

Пока камеры установлено только на шести домах в Автозаводе. Еще на восьми домах в Сормове и Приокском районе ведутся работы по установке камер и подготовке их к видеотрансляции.

И. о. директора Фонда капремонта Дмитрий Гнатюк отметил, что перед организацией стоит задача увеличить темпы реализации региональной программы. И это зависит напрямую от подрядчиков, которые по договору с фондом выполняют капитальный ремонт.

- Мы не можем повлиять на результат проведения аукциона и выбор подрядной организации, поэтому мы осуществляем тотальный контроль за качеством и темпами проведения работ не только в рамках ежедневных объездов, но и дистанционно в режиме онлайн, - заявил Гнатюк.

Следить за ходом работ горожане смогут на сайте Фонда капремонта в разделе «Пресс-центр» - «Видеотрансляции».

Напомним, ранее глава региона Глеб Никитин поручил оптимизировать работу с жителями и подрядчиками, выполняющими капремонт, а также повысить качество проводимых работ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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