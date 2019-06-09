Жители Нижнего Новгорода смогут следить за капремонтом в режиме онлайн
Следить за ходом капитального ремонта в Нижнем Новгороде можно в режиме онлайн. Подрядчиков обязали устанавливать на объектах камеры видеонаблюдения, сообщает областной Фонд капремонта.
Пока камеры установлено только на шести домах в Автозаводе. Еще на восьми домах в Сормове и Приокском районе ведутся работы по установке камер и подготовке их к видеотрансляции.
И. о. директора Фонда капремонта Дмитрий Гнатюк отметил, что перед организацией стоит задача увеличить темпы реализации региональной программы. И это зависит напрямую от подрядчиков, которые по договору с фондом выполняют капитальный ремонт.
- Мы не можем повлиять на результат проведения аукциона и выбор подрядной организации, поэтому мы осуществляем тотальный контроль за качеством и темпами проведения работ не только в рамках ежедневных объездов, но и дистанционно в режиме онлайн, - заявил Гнатюк.
Следить за ходом работ горожане смогут на сайте Фонда капремонта в разделе «Пресс-центр» - «Видеотрансляции».
Напомним, ранее глава региона Глеб Никитин поручил оптимизировать работу с жителями и подрядчиками, выполняющими капремонт, а также повысить качество проводимых работ.
ИСТОЧНИК KP.RU