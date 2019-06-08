Глеб Никитин и Сергей Собянин подписали соглашение о сотрудничестве

СЕГОДНЯ 13:56 2019-06-08T13:56:13+03:00

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и мэр Москвы Сергей Собянин подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 7 июня 2019 года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Соглашение, в частности, направлено на укрепление взаимосвязей в сферах транспорта, промышленности, ЖКХ, благоустройства городских территорий, здравоохранения, образования, науки и культуры.

- В преддверии 800-летия Нижнего Новгорода для нас крайне актуально укрепление сотрудничества со столицей России. Уже сейчас мы запланировали целый ряд совместных мероприятий, в том числе - Дни Нижегородской области в Москве в 2020 году. Еще одно важное направление – развитие сферы здравоохранения. Мы готовы создать условия для повышения квалификации московских специалистов в наших крупнейших медицинских организациях, а нижегородских – в столичных, - отметил Глеб Никитин.

Сергей Собянин и Глеб Никитин также подписали соглашение о сотрудничестве при осуществлении закупок в электронной форме с использованием автоматизированной информационной системы «Портал поставщиков», который обеспечивает открытый доступ к закупкам малого объема во всех подключенных регионах, возможность анализировать рынок.

ИСТОЧНИК KP.RU