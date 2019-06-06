2019-06-06T11:54:02+03:00
Общество

Нижегородцы смогут покупать новые книги со скидками за сдачу вторсырья

Горожанам будут выдаваться специальные накопительные карточки
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

Сдав вторсырье, нижегородцы теперь смогут купить новые книги со скидками или даже получить их полностью бесплатно. Об этом заявил мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов в ходе визита в новый экопункт, который открылся на улице Толбухина в Автозаводском районе в среду, 5 июня 2019 года.

Компания «Исток», занимающаяся сбором и переработкой вторсырья, совместно с книжным магазином «Дирижабль» презентовала новый экопроект, который позволит нижегородцам приобретать книги по сниженной цене или полностью оплачивать их стоимость накопительными карточками.

- Сдав вторсырье в любом из новых пунктов приема, каждый может получить специальные карточки номиналом 30 и 50 рублей и в магазине «Дирижабль» расплатиться ими за книгу. Кроме того, они дают 10% скидку на приобретение какого-либо издания, – рассказал представитель книжного магазина «Дирижабль» Владимир Гройсман.

Сдать в пункты можно картон, бумагу, алюминиевые банки, бутылки, флаконы «из-под химии» и батарейки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
С 8 июня изменится схема движения на съезде с Канавинского моста
14-летняя девочка пропала ночью в Кстовском районе
Движение транспорта временно ограничат у стадиона «Нижний Новгород» 11 и 12 июня
Глеб Никитин: «Фан-зона будет организована на Нижневолжской набережной в день матча “Россия - Кипр”»
Марина Кочеткова возглавила МКУ «Горкомэкологии Нижнего Новгорода»
Дмитрий Кобылкин и Глеб Никитин дали старт покраске резного наличника нижегородского выявленного ОКН
Ремонт Мызинского моста завершится на 11 дней раньше срока
Почти 350 дворов будут благоустроены в Нижегородской области в 2019 году
Дмитрий Черышев продолжит тренировать ФК «Нижний Новгород» в новом сезоне
Участники «Театрального Приволжья» выступили на спортивно-развлекательной площадке «Спорт Порт»
В Нижегородской области завершается подготовка к переходу на эскроу-счета для защиты будущих дольщиков
Суд закрыл кафе-бар «Арго» на три месяца из-за антисанитарии
Подрядчика на строительство обхода Балахны выберут в 2020 году