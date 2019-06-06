Нижегородцы смогут покупать новые книги со скидками за сдачу вторсырья

СЕГОДНЯ 11:54 2019-06-06T11:54:02+03:00

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Сдав вторсырье, нижегородцы теперь смогут купить новые книги со скидками или даже получить их полностью бесплатно. Об этом заявил мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов в ходе визита в новый экопункт, который открылся на улице Толбухина в Автозаводском районе в среду, 5 июня 2019 года.

Компания «Исток», занимающаяся сбором и переработкой вторсырья, совместно с книжным магазином «Дирижабль» презентовала новый экопроект, который позволит нижегородцам приобретать книги по сниженной цене или полностью оплачивать их стоимость накопительными карточками.

- Сдав вторсырье в любом из новых пунктов приема, каждый может получить специальные карточки номиналом 30 и 50 рублей и в магазине «Дирижабль» расплатиться ими за книгу. Кроме того, они дают 10% скидку на приобретение какого-либо издания, – рассказал представитель книжного магазина «Дирижабль» Владимир Гройсман.

Сдать в пункты можно картон, бумагу, алюминиевые банки, бутылки, флаконы «из-под химии» и батарейки.

ИСТОЧНИК KP.RU