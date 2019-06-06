Нижегородцы смогут покупать новые книги со скидками за сдачу вторсырья
Сдав вторсырье, нижегородцы теперь смогут купить новые книги со скидками или даже получить их полностью бесплатно. Об этом заявил мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов в ходе визита в новый экопункт, который открылся на улице Толбухина в Автозаводском районе в среду, 5 июня 2019 года.
Компания «Исток», занимающаяся сбором и переработкой вторсырья, совместно с книжным магазином «Дирижабль» презентовала новый экопроект, который позволит нижегородцам приобретать книги по сниженной цене или полностью оплачивать их стоимость накопительными карточками.
- Сдав вторсырье в любом из новых пунктов приема, каждый может получить специальные карточки номиналом 30 и 50 рублей и в магазине «Дирижабль» расплатиться ими за книгу. Кроме того, они дают 10% скидку на приобретение какого-либо издания, – рассказал представитель книжного магазина «Дирижабль» Владимир Гройсман.
Сдать в пункты можно картон, бумагу, алюминиевые банки, бутылки, флаконы «из-под химии» и батарейки.
ИСТОЧНИК KP.RU