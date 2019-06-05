2019-06-05T16:46:01+03:00
Общество

Марина Кочеткова возглавила МКУ «Горкомэкологии Нижнего Новгорода»

Ранее она была замдиректора «Экология региона»
Валерия ГРОМОВА
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Марина Кочеткова назначена директором Комитета Охраны окружающей среды и природных ресурсов Нижнего Новгорода. Как сообщает пресс-служба городской администрации, соответствующее распоряжение подписано мэром Владимиром Пановым.

Ранее Кочеткова занимала пост заместителя директора в государственном бюджетном учреждении Нижегородской области «Экология региона».

Справка

Кочеткова Марина Юрьевна окончила Нижегородский государственный университет имени Лобачевского. В начале 2000-х годов она работала в Федеральном бюджетном учреждении «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Приволжскому федеральному округу», где прошла путь от ведущего специалиста до первого заместителя директора. После этого трудилась в Росприроднадзоре по Приволжскому федеральному округу, а затем была заместителем директора Государственного бюджетного учреждения Нижегородской области «Экология региона».

ИСТОЧНИК KP.RU

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