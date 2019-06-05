Почти 350 дворов будут благоустроены в Нижегородской области в 2019 году

СЕГОДНЯ 14:14 2019-06-05T14:14:05+03:00

Изменить размер текста: A A

В этом году в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» в Нижегородской области будут благоустроены 95 общественных пространств и 348 дворов. На эти цели выделены больше 1,5 миллиардов рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Так, в Вадском районе сейчас активно благоустроят дворовые территории. В основном проводятся работы по ремонту проездов и тротуаров, устанавливаются лавочки и урны.

- Если же жители хотят, чтобы у них появилась детская или спортивная площадка, то они должны дать согласие на 20% софинансирование от стоимости дополнительных работ, - рассказал министр энергетики и ЖКХ Андрей Чертков.

Согласно контракту, завершить работы во всех трех дворах должны к августу 2019 года. Но как заверил подрядчик, благоустройство он закончит раньше установленного срока.

ИСТОЧНИК KP.RU