2019-06-05T14:14:05+03:00
Общество

Почти 350 дворов будут благоустроены в Нижегородской области в 2019 году

Работы будут проводиться в рамках программы «Формирование комфортной городской среды»
Валерия ГРОМОВА
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В этом году в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» в Нижегородской области будут благоустроены 95 общественных пространств и 348 дворов. На эти цели выделены больше 1,5 миллиардов рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Так, в Вадском районе сейчас активно благоустроят дворовые территории. В основном проводятся работы по ремонту проездов и тротуаров, устанавливаются лавочки и урны.

- Если же жители хотят, чтобы у них появилась детская или спортивная площадка, то они должны дать согласие на 20% софинансирование от стоимости дополнительных работ, - рассказал министр энергетики и ЖКХ Андрей Чертков.

Согласно контракту, завершить работы во всех трех дворах должны к августу 2019 года. Но как заверил подрядчик, благоустройство он закончит раньше установленного срока.

ИСТОЧНИК KP.RU

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