Подрядчика на строительство обхода Балахны выберут в 2020 году

СЕГОДНЯ 16:52 2019-06-04T16:52:55+03:00

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Контракт на выполнение строительно-монтажных работ по строительству автомобильной дороги Шопша – Иваново – Нижний Новгород на участке обхода городов Балахны и Заволжья в Нижегородской области планируется заключить в 2020 году. Об этом «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» сообщили в министерстве транспорта и автомобильных дорог региона.

В 2019 году федеральное финансирование на строительство данной дороги не предусмотрено, поэтому проектные работы оплачиваются из областного бюджета. Для дальнейшей реализации объекта потребовалась корректировка проектной документации из-за того, что, во-первых, устарели технические условия на переустройство и вынос коммуникаций и результаты инженерных испытаний, а во-вторых, нужно учесть фактически выполненные объемы строительно-монтажных работ. Кроме того, устаревшая проектная документация не соответствует действующим нормам на проектирование и строительство.

ИСТОЧНИК KP.RU