2019-06-03T16:28:27+03:00
Общество

Руководство ГосНИИ «Кристалл» впервые прокомментировало ЧП, произошедшее на заводе 1 июня

В настоящее время на предприятии ликвидируют последствия случившегося
Лилия ТЕМНОВАЮлия ВАСИЛИШИНА
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Руководство ГосНИИ «Кристалл» впервые прокомментировало ЧП, произошедшее на заводе 1 июня – напомним, в субботу на предприятии произошла серия взрывов, в результате которого, к счастью, никто не погиб, но пострадали десятки людей и сотни зданий.

- В настоящее время создана комиссия по расследованию причин аварии, комиссия АО «Спецхимия» по чрезвычайной происшествию на АО «ГосНИИ «Кристалл». Уже в субботу, 1 июня, был создан оперативный штаб по ликвидации последствий инцидента, - сообщили в пресс-службе предприятия.

Утром в понедельник, 3 июня, временно исполняющий обязанности исполнительного директора Александр Меркин встретился с сотрудниками завода и призвал всех мобилизоваться и как можно скорее приступить к восстановлению зданий и ликвидации последствий инцидента.

- Сейчас на заводе уже сформированы бригады из работников, которым определен фронт работ. Коллектив решительно настроен как можно быстрее вернуться к нормальному режиму работы, добавили в пресс-службе предприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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