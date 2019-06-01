Нижний Новгород и китайский город Хэфэй стали побратимами

СЕГОДНЯ 09:23 2019-06-01T09:23:16+03:00

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Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов и мэр китайского города Хэфэй госпожа Лин Юнь подписали соглашение об установлении побратимских отношений в пятницу, 31 мая 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

- Россию и Китай традиционно связывают прочные узы дружбы и доверия. Наши страны и народы уже стали партнерами. Благодаря подписанию соглашения теперь у нас есть все возможности для динамичного развития наших взаимоотношений, - отметил Владимир Панов. Лин Юнь, в свою очередь, добавила, что очень ценит развитие отношений с Нижним Новгородом.

По словам и.о. директора департамента предпринимательства и туризма Нижнего Новгорода Андрея Моисеенко, в рамках сотрудничества планируется установить прямые контакты между туроператорами Нижнего Новгорода и Хэфэя, а также проводить выставки-ярмарки. Кроме того, уже существует успешное сотрудничество нижегородских и хэфэйских школ и университетов.

ИСТОЧНИК KP.RU