2019-05-31T11:10:11+03:00
Происшествия

Тело 54-летней женщины обнаружено на месте пожара в Дзержинске

Квартира вспыхнула вечером 30 мая
Анастасия НАЗАРОВА
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54-летняя жительница Дзержинска погибла при пожаре, вспыхнувшем в квартире пятиэтажного дома на бульваре Победы 30 мая. Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области, информация о возгорании поступила в 17.46.

Когда на место прибыли первые пожарные, полыхало имущество квартиры. В подъезде нечем было дышать из-за сильного задымления. Спасатели не дали погибнуть шести жителям, в том числе одному ребенку. Еще 23 жильца пятиэтажки были эвакуированы.

На месте пожара сотрудники МЧС нашли тело погибшей хозяйки квартиры на пятом этаже. В результате пожара обгорело имущество и внутренняя отделка на площади 10 квадратных метров. Ликвидацией последствий пожара занимались 30 человек личного состава, также было задействовано семь единиц техники.

Отмечается, что возгорание произошло из-за нарушения правил использования электрооборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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