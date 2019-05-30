Нижегородские депутаты предложили новое почетное звание для городов

СЕГОДНЯ 16:50 2019-05-30T16:50:40+03:00

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Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области приняли решение внести в Государственную Думу проект федерального закона «О почетном звании Российской Федерации «Город военно-трудовой славы». Об этом сообщает пресс-служба ЗСНО.

В настоящее время для увековечивания памяти о героических событиях Великой Отечественной войны существуют звания «Город-герой» и «Город воинской славы». Однако немалый вклад в Победу внесли города, обеспечивавшие фронт необходимым количеством вооружения, боеприпасов и продовольствия. Это, в первую очередь, Нижний Новгород, Астрахань, Ижевск, Тамбов, Рязань и другие.

Так, например, в Нижнем Новгороде в годы войны было изготовлено 12 тысяч танков Т-34, 100 тысяч пушек, грузовики и многое другое.

- Полностью поддерживаю такое начинание. Меня не раз спрашивали, почему у Нижнего Новгорода нет подобного звания. Мы все помним, что Горький в годы войны стал «Кузницей Победы». Сложно найти более достойного кандидата, - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

ИСТОЧНИК KP.RU