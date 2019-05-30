2019-05-30T13:58:12+03:00
Общество

Летом на территории стадиона «Нижнего Новгорода» откроется спортивно-развлекательная площадка

Тестовое открытие состоится 1 июня 2019 года
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Уже этим летом на территории стадиона «Нижний Новгород» будет открыта площадка для занятий спортом и для отдыха. Об этом губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил в ходе отчета об итогах работы регионального правительства за 2018 год перед депутатами ЗСНО в четверг, 30 мая 2019 года.

- Зимой мы создали «Зимнюю сказку», актуальное и яркое ледовое пространство, которое посетили около 100 тысяч человек. Можно сказать, что она стала одним из самых удачных примеров использования наследия ЧМ-2018. А уже 1 июня на том же месте состоится тестовой открытие первой очереди бесплатной спортивно-развлекательной площадки «Спорт Порт», - рассказал Глеб Никитин.

«Спорт Порт» будет включать в себя два мини-футбольных поля, 11 площадок для стритбола, теннисный корт, четыре площадки для бадминтона, покрытие для занятий йогой, площадку для просмотра фильмов под открытым небом, зону настольных игр, детскую зону, скейпарк, трассу для роликов, велодорожку и фудкорт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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