Объем экспорта Нижегородской области увеличился почти в полтора раза

СЕГОДНЯ 11:54 2019-05-30T11:54:13+03:00

По объему несырьевого неэнергетического экспорта в 2018 году Нижегородская область заняла первое место в ПФО

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Экспорт Нижегородской области в 2018 году увеличился в 1,4 раза и составил 5,5 миллиарда долларов. Об этом губернатор Глеб Никитин сообщил в ходе отчета о деятельности регионального правительства перед депутатами Законодательного собрания Нижегородской области в четверг, 30 мая 2019 года.

По словам Глеба Никитина, несырьевой неэнергетический экспорт составил 73,5% от общего объема, или четыре миллиарда долларов, увеличившись за 2018 год на 34,8%. Это позволило Нижегородской области выйти на первое место по данному показателю среди регионов ПФО и на 11-е место среди регионов РФ.

- Нижегородская область должна войти в десятку ведущих регионов-экспортеров страны. Мы ставим цель достигнуть к 2024 году шести миллиардов долларов, - отметил Глеб Никитин.

По данным Регионального центра развития экспорта, в 2019 году планируется увеличить объем несырьевого неэнергетического экспорта на 400 миллионов долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU