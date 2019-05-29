2019-05-29T16:37:23+03:00
Происшествия

Два человека погибли в ДТП на нижегородских дорогах 28 мая

Валерия ГРОМОВА
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Во вторник, 28 мая 2019 года, в Нижегородской области произошли два смертельных дорожно-транспортных происшествия, унесшие жизни людей. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по региону.

Первая трагедия случилась после полуночи на 408 километре автодороги Москва-Уфа в городском округе Дзержинск. Водитель «Фольксвагена» сбил пешехода, который переходил дорогу в неустановленном месте. От полученных ранений он скончался на месте. Личность устанавливается.

Второе ДТП случилось в 11:30 в Кстовском районе на третьем километре автодороги Кстово – Дальнее Константиново. Там пенсионер, который ехал на мотоцикле, не предоставил иномарке преимущество в движении. Произошло сильное столкновение, в результате которого пенсионер получил серьезные травмы. Он был госпитализирован, и через несколько часов скончался в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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