Нижегородская фирма уклонилась от уплаты налогов в размере 62 миллионов рублей
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере» УР РФ в отношении руководства ООО «Технологии охраны здоровья».
Как сообщается на сайте регионального ведомства, руководители компании, которая является крупнейшим дистрибьютером средств коллективной индивидуальной защиты, создали документооборот с фиктивными организациями.
Это делалось для незаконного применения вычетов по налогу на добавленную стоимость и искусственному завышению затрат с целью занижения налогооблагаемой базы по налогу на прибыль.
В результате в 2017 и 2018 годах директора не уплатили налоги на общую сумму, превышающую 62 миллионов 300 тысяч рублей.
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Согласно информации, в настоящее время ведется расследование уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU