2019-05-29T12:58:54+03:00
Происшествия

Нижегородская фирма уклонилась от уплаты налогов в размере 62 миллионов рублей

По данному факту возбуждено уголовное дело
Валерия ГРОМОВА
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Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере» УР РФ в отношении руководства ООО «Технологии охраны здоровья».

Как сообщается на сайте регионального ведомства, руководители компании, которая является крупнейшим дистрибьютером средств коллективной индивидуальной защиты, создали документооборот с фиктивными организациями.

Это делалось для незаконного применения вычетов по налогу на добавленную стоимость и искусственному завышению затрат с целью занижения налогооблагаемой базы по налогу на прибыль.

В результате в 2017 и 2018 годах директора не уплатили налоги на общую сумму, превышающую 62 миллионов 300 тысяч рублей.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Согласно информации, в настоящее время ведется расследование уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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