2019-05-27T11:17:47+03:00
Общество

Около 20 тысяч квадратных метров дорог отремонтировали в Сормове за три месяца

Подведены итоги ямочного ремонта
Валерия ГРОМОВА
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В Сормовском районе Нижнего Новгорода подвели итоги ямочного ремонта. Как сообщает пресс-служба городской администрации, за последние три месяца было отремонтировано около 20 тысяч квадратных метров дорог.

Работы завершились 20 мая. За весну было обновлено дорожное покрытие на улицах Баррикад, Свободы и Коминтерна.

Также рабочие завершили асфальтировку площади у стадиона «Труд», объем работ на данном объекте составил 2 600 квадратных метров. Были задействованы 10 единиц техники и 16 человек.

Помимо этого, завершились работы по благоустройству дороги в сторону бульвара Юбилейный.

- Прежнее покрытие было сделано из бетонных плит, и за многие годы сильно износилось. Об этой проблеме сормовичи сообщали мэру Владимиру Панову на встрече с жителями в январе 2019 года, - рассказал глава администрации района Дмитрий Сивохин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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