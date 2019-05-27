Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Всероссийским днем библиотек

СЕГОДНЯ 10:57 2019-05-27T10:57:58+03:00

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В понедельник, 27 мая 2019 года, отмечается Всероссийский день библиотек. С этим праздником жителей Нижегородской области поздравил губернатор Глеба Никитина.

Глава региона подчеркнул, что библиотека является не просто хранилищем книг и документов, но еще и символом стремления к знанию.

- В библиотечных стенах рождались гениальные научные гипотезы и делались открытия, определяющие развитие человечества. Люди готовы были преодолеть тысячи километров, чтобы найти нужную информацию. И сегодня настоящее знакомство с книгой по-прежнему начинается именно в библиотеке! – заявил Глеб Никитин.

Губернатор подчеркнул, что в регионе работает почти тысяча библиотек. Ежегодно их посещают более миллиона человек.

- Активно в регионе ведется работа по созданию новых типов библиотечных учреждений. Это - модельные библиотеки, сельские информационные центры, информационно-компьютерные центры на базе взрослых и детских библиотек. Благодаря их деятельности набирает темпы процесс цифровизации библиотечной отрасли, - добавил он.

Также глава Нижегородской области рассказал, что сейчас работают более четырех тысяч библиотекарей.

- Поздравляю с профессиональным праздником! Желаю вам здоровья, счастья, благополучия и как можно больше читателей! – подытожил Глеб Никитин.

ИСТОЧНИК KP.RU