Праздник двора «День соседей» отметят в Автозаводском районе 30 мая
30 мая 2019 года в Автозаводском районе Нижнего Новгорода будет проходить праздник двора «День соседей». Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, мероприятие начнется в 16:00 на детской площадке у дома № 42а по проспекту Ильича.
В праздновании примет участие глава администрации Автозаводского района Александр Нагин. Гостей ждут выступления юных артистов из детского сада №74, интерактивные площадки и игры в шашки и домино.
Маленькие жители смогут поучаствовать в конкурсе рисунка на асфальте на тему «Любимый мой дворик», а любители хора - вспомнить песни прошлых лет.
В конце мероприятия автозаводцы вместе озеленят дворовую территорию. Кроме того, сотрудники домоуправляющей компании проведут среди жителей разъяснительную беседу о важности совместного (добрососедского) решения жилищных вопросов, а также ответят на вопросы о деятельности управляющих организаций, реализации жилищных прав и обязанностей граждан, как потребителей услуг.
ИСТОЧНИК KP.RU