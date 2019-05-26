Праздник двора «День соседей» отметят в Автозаводском районе 30 мая

СЕГОДНЯ 16:17 2019-05-26T16:17:35+03:00

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30 мая 2019 года в Автозаводском районе Нижнего Новгорода будет проходить праздник двора «День соседей». Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, мероприятие начнется в 16:00 на детской площадке у дома № 42а по проспекту Ильича.

В праздновании примет участие глава администрации Автозаводского района Александр Нагин. Гостей ждут выступления юных артистов из детского сада №74, интерактивные площадки и игры в шашки и домино.

Маленькие жители смогут поучаствовать в конкурсе рисунка на асфальте на тему «Любимый мой дворик», а любители хора - вспомнить песни прошлых лет.

В конце мероприятия автозаводцы вместе озеленят дворовую территорию. Кроме того, сотрудники домоуправляющей компании проведут среди жителей разъяснительную беседу о важности совместного (добрососедского) решения жилищных вопросов, а также ответят на вопросы о деятельности управляющих организаций, реализации жилищных прав и обязанностей граждан, как потребителей услуг.

ИСТОЧНИК KP.RU