В Нижегородской области ищут пропавшую 83-летнюю Раису Лагунову

СЕГОДНЯ 17:05 2019-05-25T17:05:43+03:00

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В Выксунском районе Нижегородской области ищут пропавшую 83-летнюю Раису Лагунову. Об этом сообщается на сайте нижегородского поисково-спасательного отряда «Волонтер».

Согласно информации на сайте волонтеров, пожилая женщина пропала около трех часов дня в пятницу, 24 мая 2019 года, в поселке Шиморское Выксунского района. Пенсионерка вышла из дома на улице Советской и не вернулась.

Раиса Лагунова имеет рост около 155 сантиметров, худощавое телосложение и темные короткие волосы. В день исчезновения на ней была надета куртка серого цвета.

Ситуацию усугубляет тот факт, что у пожилой женщины слабое здоровье и ей требуется медицинская помощь. Поэтому волонтеры объявили срочный сбор на поиски. Всех, кто может принять участие в поисках женщины, призывают прибыть в любое удобное время сегодня, 25 мая, к дому №48 по улице Советской в поселке Шиморское, одевшись по погоде и взяв с собой воду, горячий чай или кофе, фонарики и средства от комаров и клещей.

ИСТОЧНИК KP.RU