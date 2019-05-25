Пропавший в Дзержинске 15-летний Витя Пухов найден

СЕГОДНЯ 09:20 2019-05-25T09:20:08+03:00

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15-летний Виктор Пухов, пропавший два дня назад в Дзержинске, найден живым. Об этом сообщил в социальной сети «ВКонтакте» нижегородский поисково-спасательный отряд «Волонтер».

- Найден, жив! Всем спасибо за участие в поиске и распространение информации, - такая запись появилась в группе волонтеров около половины второго в ночь на 25 мая. Где именно и при каких обстоятельствах был обнаружен подросток, пока не уточняется.

Напомним, Витя Пухов пропал в четверг, 23 мая – мальчик вышел из школы в Дзержинске и исчез. Встревоженные родственники обратились за помощью к волонтерам.

Напомним также, в Нижнем Новгороде все еще ищут 42-летнего Николая Даданова. Известно, что мужчина уехал с работы на улице Коминтерна, 256 в прошлый понедельник, 13 мая, на внедорожнике Mercedes-Benz. После этого его след теряется, и до сих пор о его местонахождении ничего не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU