Центр аутизма появится в Нижнем Новгороде

СЕГОДНЯ 13:29 2019-05-23T13:29:33+03:00

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В Нижнем Новгороде планируют построить центр аутизма – заявка на выделение участка под строительство данного объекта была одобрена в ходе заседания Совета по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Согласно информации, региональный центр аутизма предполагается построить в Нижнем Новгороде на улице Слобода Подновье. Площадь участка, на котором будет располагаться объект, составляет более 21 тысячи квадратных метров.

Планируется, что объем инвестиций составит около 546 миллионов рублей. Центр аутизма должен быть построен в течение 11 месяцев.

Кроме того, на Совете по земельным и имущественным отношениям были одобрены заявки на строительство школы в Верхних Печерах и центра культурного развития в Сарове.

ИСТОЧНИК KP.RU