Редкая птица из Красной книги попала в сети браконьеров на Оке

СЕГОДНЯ 12:09 2019-05-23T12:09:46+03:00

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Редкую краснокнижную птицу, запутавшуюся в браконьерских сетях, спасли сотрудники Павловского межрайонного отдела комитета госохотнадзора Нижегородской области во время операции «Курс на нерест». Об этом сообщается на сайте ведомства.

- На 190-м километре судового хода реки Оки в брошенной сети с живой рыбой решила пообедать серая цапля. Но, увы, птица сама запуталась в сетях. К счастью, в это время рядом как раз оказались спасатели, которые и освободили птицу. Цапля вернулась в естественную среду обитания, сейчас ее жизни ничего не угрожает, - рассказал начальник Павловского межрайонного комитета госохотнадзора Нижегородской области Борис Селяков.

Серая цапля занесена в Красную книгу Нижегородской области. Серая цапля – крупная птица с длинными ногами и шеей и длинным хохолком на затылке.

Напомним, специалисты комитета госохотнадзора призывают нижегородцев при обнаружении диких животных ни в коем случае не изымать их из естественной среды обитания, а если животному необходима помощь – обращаться в круглосуточную диспетчерскую службу «Зеленый телефон» (831) 433−22−11 или по единому номеру 112.

ИСТОЧНИК KP.RU