Нижегородские соцпредприниматели могут получить более миллиона рублей на своей проект

СЕГОДНЯ 15:29 2019-05-21T15:29:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Социальные предприниматели из Нижегородской области могут принять участие в V Всероссийском конкурсе социально-предпринимательских проектов «Навстречу переменам». По словам губернатора Глеба Никитина, победители получат 1,2 миллиона рублей на развитие проекта.

Если вам необходима помощь в подготовке документов или консультация, нужно обратиться в Центр инноваций социальной сферы.

- 24 мая будет проведена консультация для потенциальных участников. Авторы социальных проектов смогут узнать о правилах конкурса, нюансах заполнения заявок, организационных моментах. Кроме того, своим опытом с нижегородцами поделится участник прошлогоднего конкурса, - резюмировал Глеб Никитин.

В этом году конкурс будет проходить по трем номинациям: «инновационный проект», «локальный проект» и «диджитал». В каждой номинации будет выбран как минимум один проект.

Также для всех финалистов будут разработаны индивидуальные программы поддержки и профессионального развития. Они также получат информационное сопровождение и консультационную помощь в продвижении проектов в бизнес-инкубаторах, где наставниками выступят сотрудники компаний-партнеров.

Заявки на V Всероссийский конкурс социально-предпринимательских проектов «Навстречу переменам» принимаются до 14 июня 2019 года на сайте www.fond-navstrechu.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU