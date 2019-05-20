Нижегородец распорол живот, наткнувшись на нож в собственном рюкзаке

СЕГОДНЯ 14:59 2019-05-20T14:59:32+03:00

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До больничной койки довела 29-летнего жителя Нижнего Новгорода любовь к крепким спиртным напиткам. После очередных излияний он умудрился упасть на собственный рюкзак, где хранился перочинный нож. В результате, он угодил в больницу с колото-резаной раной поясничной области, проникающей в брюшную полость.

- Сообщение о получении ножевого ранения к нам поступило в 19:23 7 мая, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Как выяснилось в ходе проверки, в состоянии алкогольного опьянения упал на рюкзак, где находился нож. В настоящее время он госпитализирован в больницу № 40. По данному факту проводится процессуальная проверка.

Напомним, ранее мы сообщали, что за минувшие сутки в Нижегородской области было зарегистрировано 47 преступлений, в том числе 31 кражу и один грабеж. По горячим следам было раскрыто четыре кражи. Кроме того, был задержан гражданин, находившийся в федеральном розыске за совершение преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU