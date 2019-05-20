2019-05-20T14:59:32+03:00
Происшествия

Нижегородец распорол живот, наткнувшись на нож в собственном рюкзаке

В настоящее время он находится в больнице
Василий КРОТОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

До больничной койки довела 29-летнего жителя Нижнего Новгорода любовь к крепким спиртным напиткам. После очередных излияний он умудрился упасть на собственный рюкзак, где хранился перочинный нож. В результате, он угодил в больницу с колото-резаной раной поясничной области, проникающей в брюшную полость.

- Сообщение о получении ножевого ранения к нам поступило в 19:23 7 мая, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Как выяснилось в ходе проверки, в состоянии алкогольного опьянения упал на рюкзак, где находился нож. В настоящее время он госпитализирован в больницу № 40. По данному факту проводится процессуальная проверка.

Напомним, ранее мы сообщали, что за минувшие сутки в Нижегородской области было зарегистрировано 47 преступлений, в том числе 31 кражу и один грабеж. По горячим следам было раскрыто четыре кражи. Кроме того, был задержан гражданин, находившийся в федеральном розыске за совершение преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Губернаторский бал» пройдет в усадьбе Рукавишниковых 21 мая
Владимир Панов поручил разработать стратегию развития туризма
«Дни провинции Аньхой» пройдут в Нижегородской области в конце мая
61-летнюю Лидию Малышеву разыскивают в Нижегородской области
УК «Нижегородец-1» заплатит штраф за нарушения при начислении коммунальных платежей
Нижегородка Анастасия Баженова стала чемпионом Европы по гребному спорту
Маленькая девочка попала в больницу после ДТП в Богородском районе
Премия «Мужчина года-2019» впервые пройдет в Нижнем Новгороде 25 мая
39 нижегородцев заплатят штрафы за парковку на газонах
МЧС: Заморозки до -4 градусов надвигаются на Нижегородскую область
58-летнего жителя Архангельска с ожогами доставили в Нижний Новгород
ФК «НН» на выезде уступил «СКА-Хабаровску» в матче ФНЛ
Суд обязал нижегородца заплатить штраф за оскорбление жены