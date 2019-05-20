2019-05-20T13:06:01+03:00
Происшествия

Маленькая девочка попала в больницу после ДТП в Богородском районе

Валерия ГРОМОВА
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В минувшее воскресенье, 19 мая 2019 года, в Богородском районе Нижегородской области произошло ДТП, в котором пострадали двое взрослых и ребенок. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по региону.

Авария случилась в районе полудня в четырех километрах от станции Кудьма от автодороги Нижний НовгородАрзамас. 32-летний водитель автомобиля марки «Ауди» не справился с управлением, и транспортное средство вылетело в кювет, затем перевернулось.

Мужчина, который ехал за рулем иномарки, получил тяжелую сочетанную травму. Его госпитализировали в больницу №13 Нижнего Новгорода. Также пострадала женщина 1985 года рождения: она получила черепно-мозговую травму и ушибленные раны. Ее осмотрели на месте происшествия.

На заднем сидении в автомобиле ехала девочка 2014 года рождения. Она находилась в детском кресле. Малышку тоже госпитализировали с места аварии с травмами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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