2019-05-20T12:28:42+03:00
Общество

Премия «Мужчина года-2019» впервые пройдет в Нижнем Новгороде 25 мая

Бороться за это звание будут 15 кандидатов
Валерия ГРОМОВА
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В субботу, 25 мая 2019 года, впервые в Нижнем Новгороде пройдет премия «Мужчина года». Как сообщают организаторы мероприятия, бороться за это звание будут 15 кандидатов - профессионалов в своей области, которые добились высоких результатов.

Место проведения – ресторан «Белинский». Вести премию будут Наталья Рыжкова и Александр Вингурт. Начало – в 19:00. Посетить мероприятие могут все желающие, нужно только забронировать столик.

В течение вечера участников и гостей ждет церемония награждение победителя и участников премии, выступления лучших артистов и DJ Нижнего Новгорода, розыгрыши подарков от партнеров мероприятия, фуршет и дегустация вин, а также специальный показ от модельного агентства.

Кстати, премия «Мужчина года-2019» реализуется при поддержке правительства Нижегородской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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