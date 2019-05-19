Павел Пашинин: «Сормовский район - особое место в Нижнем Новгороде»

СЕГОДНЯ 16:45 2019-05-19T16:50:10+03:00

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«Сормовичей, как и меня, волнует будущее нашего района. Повторю, что считаю Сормовский район особым местом в городе. Это вектор будущего и место силы!» - заявил участник предварительного голосования «Единой России» по довыборам в думу Нижнего Новгорода член Общественной палаты Нижегородской области V созыва Павел Пашинин ходе вторых дебатов 19 мая. Темой дебатов стали ЖКХ и комфортная городская среда.

Павел Пашинин напомнил собравшимся, что федеральная программа «Формирование комфортной городской среды» предусматривает комплекс мероприятий по благоустройству дворовых территорий и общественно-значимых пространств в городах России. Работы финансируются из городских, областных и федеральных бюджетов.

- В этом году в Нижнем Новгороде благоустроят 140 дворов. На реализацию программы уже получено дополнительное финансирование, утвержденное главой региона Глебом Никитиным. В общей сложности на комплексное благоустройство выделено почти 700 миллионов рублей, - рассказал Пашинин.

По мнению общественника, современная городская среда в первую очередь должна быть безопасной и комфортной. Он также подчеркнул, что значительный вклад в развитие городской среды столицы Приволжья внес ЧМ-2018 по футболу.

- Благодаря нему нашему городу удалось в течение шести лет пройти путь, который в обычной ситуации город проходит за 20-25 лет. Нижний получил новый стадион, терминал аэропорта, реконструированный железнодорожный вокзал, а также дороги и набережные. Нам надо использовать эти возможности и продолжить развивать инфраструктуру, особенно в преддверии 800-летия, - считает участник дебатов.

Что касается Сормовского района, то, по мнению члена Общественной палаты региона, надо как можно скорее строить развязку через железнодорожные пути на улицах Циолковского - Светлоярская. Работы, как известно, одобрили федеральные чиновники.

Также речь зашла про вывоз мусора. И, как оказалось, общественник убежден: в Сормовском районе «мусорная» проблема наименее актуальна по сравнению с другими районами Нижнего Новгорода.

- Надо сказать спасибо главе районной администрации Дмитрию Сивохину, который ни дня не сидит на месте. Постоянно занимается проблемами района, - отметил Пашинин. - Конечно, бывают шероховатости, но кто не без греха, как говорится. Поэтому я считаю, что по этому вопросу у нас в районе все нормально.

При этом местных жителей больше волнует состояние дворовых территорий: где-то забор не покрашен, где-то пешеходного перехода нет. По словам участника дебатов, эти вопросы постоянно поднимаются на встречах с сормовичами.

- Однако нельзя сделать все сразу! Надо работать, в том числе городской комиссии по бюджету. Она должна требовать деньги и готовить документы, чтобы осуществить задуманное. Ну и субботники никто не отменял, чтобы хоть какой-то порядок навести у нас во дворах, - заключил Пашинин.

ИСТОЧНИК KP.RU