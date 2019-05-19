2019-05-19T16:18:16+03:00
Общество

Александр Югов принял участие в экскурсии проекта «От дома до школы»

Ученики рассказали заместителю губернатора о тех улицах, по которым ходят в школу
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Заместитель губернатора Нижегородской области Александр Югов принял участие в экскурсии проекта «От дома до школы». В рамках акции «Классные гиды Нижнего» ученики лицея № 40 рассказали ему об истории улицы Грузинской. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- В преддверии 800-летия Нижнего Новгорода для нас важно, чтобы как можно больше людей знало об истории города, - отметил Александр Югов. – Причем речь идет не только о популярных достопримечательностях, но и о тех местах, где мы бываем каждый день. При этом никто из нас не задумывается, что здесь было раньше. Особенно приятно, что молодое поколение проводит время не с гаджетами в руках, а познавая историю своего родного города. Они вовлекают в это своих одноклассников и родителей, создавая качественный продукт.

К слову, акция «Классные гиды Нижнего» стала началом культурно-познавательного проекта «Я открываю Нижний Новгород».

- В этом проекте пять направлений – сегодня реализуется первое, - сообщил организатор проекта Александр Сериков. - Оно началось с написания творческих работ «От дома до школы». Перед учениками стояла задача рассказать о том, что они видят перед собой, когда идут в школу.

По последним данным, участниками проекта стали 4600 человек из 15 тысяч обучающихся в школах Нижегородского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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