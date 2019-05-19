Ярмарки вакансий «Работа для всех» пройдут в Нижегородской области

СЕГОДНЯ 12:40 2019-05-19T12:40:31+03:00

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В период с 20 мая по 9 июня в Нижегородской области пройдут ярмарки вакансий рабочих мест «Работа для всех». Об этом сообщает управление по труду и занятости населения Нижегородской области.

- В частности, такие ярмарки пройдут в Ардатовском, Балахнинском, Богородском, Гагинском, Дивеевском и многих других районах, - говорится в сообщении. – Также такие ярмарки ожидаются в Арзамасе, Боре, Выксе, Нижнем Новгороде, Сарове, Дзержинске и других городах.

В рамках мероприятия сотрудники центра занятости должны рассказать посетителям о положении на рынке труда, главными вакансиями и услугах службы занятости населения. Там же на ярмарке участники могут пройти собеседование с работодателями, научиться составлять конкурентоспособное резюме и воспользоваться консультациями юристов по вопросам труда и занятости.

ИСТОЧНИК KP.RU