Нижегородские кадеты завоевали право носить голубые береты

СЕГОДНЯ 17:06 2019-05-18T17:06:47+03:00

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Заключительный этап квалификационных испытаний воспитанников на право ношения голубого берета прошел в Нижегородском кадетском корпусе им. Маргелова 18 мая. Об этом сообщает пресс-служба полпреда президента РФ в ПФО.

Программа 2019 года отличается повышенным уровнем сложности: дистанция марш-броска увеличена с пяти до шести километров. На пути кадетов ждали водная и песчаная преграды, очаг химического поражения и огневые засады. Там ребята показали свою выносливость, а также теоретическую и практическую подготовку.

После марш-броска была общевойсковая полоса препятствий. Закончилось испытание рукопашным боем.

В итоге квалификационные испытания успешно прошли 17 кадет-маргеловцев. В торжественной обстановке им вручили голубые береты. Принимая головной убор из рук педагогов, юные нижегородцы с гордостью произносили: «Служу России и ВДВ!»

ИСТОЧНИК KP.RU