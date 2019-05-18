2019-05-18T13:37:33+03:00
Экономика

Нижегородские предприятия задолжали своим сотрудникам 13,87 млн рублей

С начала года задолженность по зарплате выросла на 4%
Анастасия НАЗАРОВА
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Нижегородские предприятия задолжали своим сотрудникам 13,87 млн рублей по состоянию на 1 мая. С начала 2019 года задолженность по зарплате выросла на 4%, сообщается на сайте Нижегородстата. Долги имеют два предприятия.

Там же сообщается, что среднесписочная численность работающих в январе-марте 2019 года составила 1151,3 тысячи человек, в том числе на предприятиях, которые не относятся к субъектам малого предпринимательства, - 790,5 тысячи человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года среднесписочная численность работающих по полному кругу организаций увеличилась на 3 тысячи человек, по предприятиям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства - на 1,1 тысячи человек.

Что касается безработицы в Нижегородской области, то в апреле было зафиксировано 71,3 тысячи нетрудоустроенных человек. На учете в органах службы занятости населения на конец прошлого месяца состояло 8,3 тысячи безработных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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