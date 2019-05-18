2019-05-18T12:20:26+03:00
Общество

«Команда правительства» запустила открытый лекторий для госслужащих

Открыла лекторий консультант по корпоративному управлению Нинель Хан
Анастасия НАЗАРОВА
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Открытый лекторий для муниципальных и госслужащих запустила «Команда правительства». Первой перед нижегородскими чиновниками выступила консультант по корпоративному управлению, доцент, эксперт РАНХиГС Нинель Хан (Москва), передает пресс-служба облправительства.

Главной темой обсуждения стали национальные проекты как драйвер регионального развития. Московский эксперт особо обратила внимание на механизмы реализации таких проектов. Кроме того, участники лектория обсудили отдельные аспекты Стратегии развития Нижегородской области.

В дальнейшем планируется разрабатывать индивидуальные и командные планы роста и развития для участников «Команды правительства». Это будет проходить с помощью онлайн-курсов, веб-семинаров и прочих инструментариев.

Напомним, презентация программы «Команда правительства» прошла в столице Приволжья 14 мая 2018 года. В настоящее время на портале зарегистрировано почти 19 тысяч человек, из которых более 13,5 тысячи полностью заполнили анкеты, а свыше 120 назначены на различные посты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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