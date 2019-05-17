2019-05-17T10:19:20+03:00
Происшествия

Пожилой мужчина попал в больницу после пожара на Автозаводе

Еще 34 человека были спасены
Валерия ГРОМОВА
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Около полудня в четверг, 16 мая 2019 года, в Нижнем Новгороде произошел сильный пожар в квартире девятиэтажного дома. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону, в результате происшествия пострадал пожилой мужчина.

Звонок от очевидцев поступил в пожарную часть в 11:47: загорелся дом на Мончегорской улице в Автозаводском районе. Спасатели, прибывшие на место вызова через три минуты, обнаружили, что из окна квартиры на четвертом этаже идет дым.

34 человека были спасены из горящего дома, еще 44 пришлось эвакуировать. Пострадал мужчина 1942 года рождения. Он был госпитализирован в городскую больницу №33.

В результате пожара сгорело имущество и внутренняя отделка квартиры на общей площади 25 квадратных метров. Причина случившегося пока устанавливается.

В тушении и ликвидации последствий пожара были задействованы 37 человек личного состава и девять единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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